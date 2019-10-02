Самые «многоплодные» регионы России определили в Росстате. На первом месте в этом списке оказались Москва и Петербург.
В обоих городах за последний год было по 32 случая рождения тройняшек. На втором месте Свердловская область — там за этот же период родили тройняшек 16 женщин. Третью позицию занимает Московская область, где мамами тройни стали 13 женщин.
В 2018 году в Новосибирской области родились четверняшки. А в июле 2019 года четверо детей родились в Подмосковье, передаёт «
Как ранее писал News.ru, жительница подмосковных Химок родила третью двойню подряд. Счастливой матери семерых детей всего 31 год. Сообщалось, что семья проживает в другой стране, но рожать неизменно приезжает к заведующему Химкинским роддомом.