https://static.news.ru/photo/9aa6edb4-e4ec-11e9-85e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Самые «многоплодные» регионы России определили в Росстате. На первом месте в этом списке оказались Москва и Петербург.

В обоих городах за последний год было по 32 случая рождения тройняшек. На втором месте Свердловская область — там за этот же период родили тройняшек 16 женщин. Третью позицию занимает Московская область, где мамами тройни стали 13 женщин.

В 2018 году в Новосибирской области родились четверняшки. А в июле 2019 года четверо детей родились в Подмосковье, передаёт « Ридус ».

Как ранее писал News.ru, жительница подмосковных Химок родила третью двойню подряд. Счастливой матери семерых детей всего 31 год. Сообщалось, что семья проживает в другой стране, но рожать неизменно приезжает к заведующему Химкинским роддомом.