Россотрудничество переименуют для удобства иностранцев

https://static.news.ru/photo/80b06834-dbd3-11ea-b7c7-fa163e074e61_660.jpg Евгений Примаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральное агентство по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) сменит название, так как нынешний вариант труднопроизносим для иностранцев.

Об этом заявил руководитель агентства Евгений Примаков в ходе онлайн-конференции, организованной фондом Горчакова, передаёт РИА Новости. Глава Россотрудничества отметил, что в ребрендинге нуждается сама организация, а также находящаяся под её патронажем сеть российских центров науки и культуры (РЦНК).

Сеть наших РЦНК, ужасная аббревиатура, в принципе, как и само слово «Россотрудничество», его очень сложно выговорить любому иностранцу. Это тоже нужно провести работу по, извините за птичье слово, ребрендингу, — подчеркнул Примаков.

По словам главы Россотрудничества, агентству следует стать дружелюбнее хотя бы в названии, если оно намерено «быть символом добродушия, дружбы и открытости». Он добавил, что сеть РЦНК нужно наполнить «практической пользой для людей, которые входят в контакт с Россотрудничеством». В настоящее время работа сети не удовлетворяет ни само агентство, ни МИД, ни «центры принятия решений». Примаков предложил преобразовать работу РЦНК таким образом, чтобы они функционировали как некие клубы, доступные «для людей, которые хотят общения с Россией навсегда».

Депутат Госдумы РФ, член фракции «Единой России» Примаков возглавил Россотрудничество 25 июня, сменив на этом посту Элеонору Митрофанову. Евгений Примаков приходится внуком своему тёзке и однофамильцу, известному советскому и российскому дипломату.

В июле в Россотрудничестве прошла прокурорская проверка, передавал NEWS.ru. Ранее один из сотрудников агентства был задержан по делу о коррупционных преступлениях, однако в Россотрудничестве заявили, что проверка прокуроров носит плановый характер и с задержанием не связана.