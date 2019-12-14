https://static.news.ru/photo/e05770d4-1f4a-11ea-8c7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Компания молодых людей в Краснодаре решила устроить для общего друга, инвалида-колясочника Евгения Садыма, оригинальный подарок на день рождения. Мужчина никогда не был в караоке, поэтому товарищи заказали столик на его 30-летие именно в таком клубе. Однако администрация отказалась пускать компанию внутрь.

Празднующие приехали всего лишь через полчаса после наступления времени бронирования столика. Однако в клубе им сообщили, что необходимо подождать некоторое время, а потом и вовсе отказались впускать. Подруга именинника Юлия рассказала журналистам, что администрация обманула их относительно мест.

Нас даже в зал не пропустили. Стеной перед нами встали, чтобы, не дай бог, посетители не увидели, что мы с инвалидом-колясочником. Мы позвонили ещё в несколько мест и были точно так же аккуратно посланы, — приводит слова Юлии «Говорит Москва».

Компания уехала, но в 01:30 мск им перезвонили и сказали, что столик освободился. Девушка отмечает, что звонок состоялся после публикации истории в соцсетях.

Как ранее писал NEWS.ru, представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что следователи проверяют информацию о лишении в столице детей статуса инвалидов.