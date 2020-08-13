Россияне стали чаще покупать вино вместо крепкого алкоголя

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Жители России стали чаще отдавать предпочтение винам, а не крепким алкогольным напиткам, сообщил замруководителя Роскачества Илья Лоевский.

По его словам, организация зафиксировала, хоть и небольшой, но рост потребления вина в стране.

Это отрадно видеть. Мы видим повышение осведомлённости и разумности потребителя, который делает осознанный выбор в пользу качественного товара, — цитирует Лоевского РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперты Роскачества в рамках ежегодного исследования «Винный гид» выяснили, вина каких стран и торговых марок больше всего нравятся россиянам. Специалисты Роскачества назвали десять самых популярных стран — поставщиков тихого вина с защищённым географическим индикатором. Импортное вино ЗГУ занимает в общем объёме рынка около 26%. Также по каждой стране определили производителей — лидеров по объёму поставок в РФ в разных категориях.

Российская винодельческая отрасль сейчас находится на стадии возрождения. Ранее российские виноделы попросили государство о субсидиях на закупку за рубежом саженцев винограда. По их словам, собственных саженцев в России пока недостаточно и использование качественного импортного посадочного материала пойдёт отрасли на пользу.

Власти также пытаются поддержать не только российского производителя, но и привлечь внимание к продукту из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В конце июля президент Владимир Путин подписал закон, который отменяет запрет на рекламу в СМИ вин, произведённых в ЕАЭС.