Российские виноделы попросили преференций

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В России вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии, однако виноделы указывают на необходимость господдержки для отрасли.

Закон устанавливает запрет на использование импортного винограда и виноматериала для производства российского вина. По оценкам виноделов, собственных саженцев в России пока недостаточно, и использование качественного импортного посадочного материала пойдёт лишь на пользу, но для его приобретения отрасли нужны субсидии.

Отмечается, что этот момент оказался упущен законодателями. Виноделы просят вернуть субсидии на приобретение импортных саженцев.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Союза виноградарей и виноделов РФ Леонида Поповича, покупка импортных саженцев в РФ поддерживается на основании госпрограммы развития сельского хозяйства. Её финансирование уже прописано в бюджете.

Естественно, заложенные в нём цифры должны быть выполнены, а уже в следующем году надо будет ориентироваться на этот закон, — сообщил он.

Попович добавил, что закон о виноградарстве нуждается в поправках, синхронизирующих действие закона с другими правовыми актами.

В декабре 2019 года, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает организационные и правовые основы производства, потребления и оборота продукции виноградарства и виноделия. Закон, в частности, вводит несколько терминов, которые позволят точнее классифицировать произведённые напитки. Кроме того, в нём прописаны особенности маркировки и продажи вина в розницу.

Урожай винограда будет обязательно декларироваться. Предусматривается создание Центральной дегустационной комиссии. Регламентируются технологии производства вина и нормы выявления фальсификата. Также вводится понятие российской национальной системы защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения.

При подготовке закона учтены положения концепции госполитики по снижению злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения России на период до 2020 года.