Россияне рассказали о профессиях, которыми пугают детей

https://static.news.ru/photo/bc7e1f04-1ffe-11eb-84e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Shin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители России не хотели бы, чтобы в будущем их дети трудились дворниками, продавцами-кассирами и уборщиками. Именно эти профессии составили топ-3 самых неприемлемых для потомков в опросе, который провёл сервис по поиску работы.

Больше всего родители (12% респондентов) не хотят, чтобы дети подметали улицы. Они даже используют «карьерную страшилку» вроде «будешь плохо учиться — станешь дворником», сообщает РБК.

Четвёртое место в данном рейтинге поделили грузчики, водители, учителя и воспитатели, а также чиновники. Причём не хотят, чтобы дети стали чиновниками, 1% мужчин и 6% женщин. В число нежелательных для детей профессий попали и врачи. Россияне считают — зарплаты у них маленькие, кроме того, это «люди неблагодарные». Только 8% россиян уверены, что плохих профессий не бывает, поэтому они готовы принять любой выбор своего чада.

В опросе участвовали 1,6 тысячи родителей из 360 населённых пунктов РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что названы самые перспективные в России специальности. Наиболее востребованы у работодателей будут специалисты по искусственному интеллекту, машинному обучению и Big Data. Это следует из доклада Всемирного экономического форума «Будущее рынка труда» (The Future of Jobs Report). Немного реже представители компаний заявляли о нужде в разработчиках ПО, специалистах по оптовой торговле и оптимизации бизнес-процессов.