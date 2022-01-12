Россияне рассказали, сколько потратили в новогодние праздники

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные исследования о том, как россияне провели новогодние праздники. Как выяснилось, на празднование Нового года россияне потратили в среднем 22 802 рубля — на 25% больше, чем в прошлом году. Из этой суммы на новогодний стол ушло в среднем 7643 рубля, а на подарки друзьям и близким — 8458 рублей, сообщается на сайте центра.

В тройку наиболее частых новогодних подарков вошли конфеты, спиртные напитки, деликатесы (30%), парфюмерия, косметика, бижутерия (22%), а также деньги (15%). В период новогодних праздников люди чаще всего ходили в гости (38%), гуляли на природе (31%), работали или провели все праздники дома (по 23%).

В итоге 78% россиян заявили, что скорее удовлетворены тем, как провели новогодние и рождественские каникулы, об обратной позиции заявили 20% опрошенных. В опросе методом телефонного интервью приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее психолог Анастасия Волошина поделилась советами относительно того, как восстановить рабочий режим после новогодних праздников, . По её словам, россиянам стоит «не торопиться» и возвращаться к будням «легко и спокойно, шаг за шагом», а также попробовать подготавливаться ко сну с помощью ванны и приглушённого света и вводить в практику рабочие моменты.