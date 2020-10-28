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В Сети обсудили введение масочного режима в стране

16:38, 28 октября 2020

После того, как главный санитарный врач РФ и глава Роспотребнадзора Анна Попова подписали постановление о том, что по всей стране ношение медицинских масок в общественных местах, метро, автобусах, такси, на парковках и в лифтах целях профилактики коронавируса становится обязательным, пользователи соцсетей сразу же неоднозначно на него отреагировали.

Как отмечается в подборке портала «Политика Сегодня», многие согласны с введением масочного режима, но есть моменты, которые вызвали недоумение у жителей страны.

Многие возмущены тем, что ведомство, рекомендовав ограничить работу заведений общепита после 23:00, фактически лишило людей возможности  перекусить во время ожидания рейса в ночное время, при том, что днём общепит на транспорте работает. 

В постановлении на самом деле предложено ввести запрет на работу  кафе, ресторанов и любы других заведений, которые организуют зрелищно-развлекательные мероприятия, с 23:00 до 6:00. 

Помимо этого, тех, кто не может перейти на удалёнку и должен работать из офиса, не очень обрадовало введение обязательного ношения масок на работе. 

С 28 октября россияне обязаны использовать маски при поездке в лифте, в такси или в общественном транспорте. Кроме того, маску нужно надевать в местах общего пользования, которые вмещают 50 и более человек одновременно.

За нарушение правил со стороны граждан региональные власти будут вводить дополнительные ограничительные меры. Роспотребнадзор также рекомендовал субъектам РФ ограничить работу развлекательных заведений, клубов, ресторанов и не только. Согласно рекомендации, их рабочее время должно заканчиваться в 23:00, а начинаться не ранее 06:00.

Кроме того, регионам посоветовали усилить режим дезинфекции в общественных местах, а также при необходимости принять меры для защиты граждан старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим удалённой работы в Москве до 29 ноября. 

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