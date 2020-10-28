В Сети обсудили введение масочного режима в стране

После того, как главный санитарный врач РФ и глава Роспотребнадзора Анна Попова подписали постановление о том, что по всей стране ношение медицинских масок в общественных местах, метро, автобусах, такси, на парковках и в лифтах целях профилактики коронавируса становится обязательным, пользователи соцсетей сразу же неоднозначно на него отреагировали.
Как отмечается в подборке портала «Политика Сегодня», многие согласны с введением масочного режима, но есть моменты, которые вызвали недоумение у жителей страны.
Многие возмущены тем, что ведомство, рекомендовав ограничить работу заведений общепита после 23:00, фактически лишило людей возможности перекусить во время ожидания рейса в ночное время, при том, что днём общепит на транспорте работает.
С 28 октября россияне обязаны использовать маски при поездке в лифте, в такси или в общественном транспорте. Кроме того, маску нужно надевать в местах общего пользования, которые вмещают 50 и более человек одновременно.
За нарушение правил со стороны граждан региональные власти будут вводить дополнительные ограничительные меры. Роспотребнадзор также рекомендовал субъектам РФ ограничить работу развлекательных заведений, клубов, ресторанов и не только. Согласно рекомендации, их рабочее время должно заканчиваться в 23:00, а начинаться не ранее 06:00.
Кроме того, регионам посоветовали усилить режим дезинфекции в общественных местах, а также при необходимости принять меры для защиты граждан старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.
Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим удалённой работы в Москве до 29 ноября.