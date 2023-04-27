Россияне назвали достойный размер пенсии Россияне считают достойной пенсию в 47 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению среднестатистического россиянина, достойный размер пенсии составляет 47 тысяч рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования. Эта сумма более чем вдвое превышает среднюю страховую пенсию по старости, размер которой сегодня равен 20,6 тысячи рублей.

Жители Москвы назвали достойной пенсию в 51,3 тысячи рублей, петербуржцам достаточно 48,7 тысячи рублей в месяц, а в Тюмени полагают, что пенсия должна составлять 47,7 тысячи рублей. Самыми низкими оказались запросы у жителей Ижевска и Ярославля. Там сочли достойной пенсию в 42,2 тысячи и 42 тысячи рублей соответственно.

Исследователи установили, что пенсионные ожидания зависят от уровня дохода респондентов. Так, те, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей, в месяц назвали достойной пенсию в 44,3 тысячи рублей. Опрошенные с заработком свыше 80 тысяч рублей считают таковой сумму в 49,4 тысячи рублей.

Опрос проводился в период с 3 по 26 апреля в 369 населенных пунктах во всех округах России. В нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.

Ранее юрист Вадим Виноградов рассказал, что пенсионные выплаты могут оказаться недостаточными из-за неправильных расчетов. Возможной причиной этого может стать неуплата недобросовестным работодателем страховых взносов за сотрудника. При выявлении такого нарушения необходимо обратиться в Соцфонд и прокуратуру.