Юрист объяснил, как распознать недоплату пенсии Юрист Виноградов: пенсия может оказаться слишком маленькой из-за ошибки в расчетах

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Пенсионные выплаты могут оказаться недостаточными из-за неправильных расчетов, сообщил агентству ПРАЙМ Вадим Виноградов, член Общественной палаты и декан факультета права НИУ ВШЭ. Возможной причиной этого является недобросовестный работодатель, не уплативший страховые взносы за своего сотрудника.

Если такое нарушение будет обнаружено, сотрудник или пенсионер должен немедленно обратиться в Соцфонд и одновременно в прокуратуру. После подтверждения, стаж и пенсионные выплаты будут пересчитаны, — утверждает специалист.

Также возможны технические ошибки в документах, когда данные работника в системе Социального фонда указаны некорректно. Это можно проверить на сайте Госуслуг или в офисе фонда. В случае обнаружения ошибки, следует подать заявление на ее устранение. Иногда правомерные надбавки к пенсии начисляются только после подачи заявления. Важно сделать это как можно скорее, так как невозможно взыскать недоплату за прошедший период.

Для предотвращения подобных ситуаций необходимо быть осведомленным о своих правах, следить за индивидуальным счетом и оперативно исправлять ошибки, подчеркнул юрист.

Ранее профессор Вадим Виноградов предупредил россиян о возможном изменении размера пенсий при переезде из одного региона в другой. Он пояснил, что в случае переезда размер выплат будут рассчитывать по местным стандартам и из-за этого они могут как уменьшиться, так и увеличиться. Помимо того, пенсионер может лишиться права на надбавку к пенсии за проживание в районах Крайнего Севера, если переедет оттуда раньше определенного срока.