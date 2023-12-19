Россиянам рассказали про подводные камни при аренде жилья на Новый год Эксперт Ракута: в Новый год при аренде жилья может взиматься плата за допуслуги

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Для арендодателей новогодние праздники — это самый высокодоходный период, когда можно сдать жилье по самой дорогой цене, рассказал NEWS.ru ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. По его словам, к Новому году остается не так много свободных объектов, но спрос на них большой. И чтобы арендовать хорошее помещение и не переплатить на лишние услуги, нужно руководствоваться определенными правилами, добавил эксперт.

Сэкономить на аренде жилья можно лишь в том случае, если человек заранее побеспокоился об этой проблеме и подыскал место как минимум за два месяца до праздника. Сдавая помещение некоторые хозяева пытаются с помощью дополнительных услуг заработать на аренде. Например, арендодатель предлагает воспользоваться своим мангалом, баней за отдельную стоимость. Чтобы не переплачивать, стоит сразу изучить, что именно входит в стоимость и какие есть дополнительные услуги. После зафиксировать это в договоре или по крайней мере в переписке, — сказал Ракута.

Эксперт отметил, что при оформлении сделки нужно обязательно подписать договор, даже если аренда осуществляется всего на пару дней. Это важно с точки зрения безопасности как и для арендатора, так и для арендодателя, пояснил он.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что россиянам, планирующим снять квартиру или любое другое помещение на новогодние праздники, следует предварительно сфотографировать ее текущее состояние. Такая мера позволит обезопасить себя от необоснованных обвинений в порче имущества со стороны арендодателя. Также юрист рекомендует внимательно проверять документы владельца квартиры, чтобы не наткнуться на мошенников.