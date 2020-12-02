Россиянам рассказали, как выбрать вкусные мандарины

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Главной проблемой при выборе мандаринов является путаница сортов, сообщил специалист пресс-службы Роскачества Виталий Киселёв.

По его словам, самым популярным видом цитрусовых у россиян являются абхазские мандарины.

При выборе не стоит безоговорочно доверять указанию сорта мандаринов, если вы покупаете их на одной из фруктово-овощных баз, — предупредил он.

Киселёв уточнил, что действительно абхазские мандарины появляются в российских магазинах в середине декабря

Специалист также призвал помнить о том, что мандарины из-за содержащейся в них салициловой кислоты — сильный аллерген. Взрослым людям за один раз следует съедать не более одной-двух штук, а детям — только один фрукт, так как салициловая кислота приводит к расширению капиляров, что провоцирует аллергию, передаёт радио Sputnik.

Помимо этого, в Роскачестве рассказали, что цитрусовые фрукты содержат большую концентрацию витамина С. По их словам, здоровому человеку нужно около 90 миллиграммов этого компонента в сутки, сообщает «Москва 24».

Как писал NEWS.ru, врач-диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова предупредила, что апельсины или апельсиновый сок очень полезны для организма, однако ими не стоит злоупотреблять