Россиянам рассказали, как укрепить иммунитет перед осенью Вирусолог Малышев посоветовал закаляться и есть больше овощей и фруктов для укрепления иммунитета

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Осенью уровень иммунитета снижается из-за отсутствия солнца, сырой и прохладной погоды. В это время года шансы заболеть значительно повышаются, поэтому иммунитет следует укреплять заранее, еще летом, рассказал «Народным новостям» вирусолог и инфекционист Николай Малышев.

Он порекомендовал употреблять в пищу как можно больше овощей и фруктов, чтобы организм успел запастись витаминами к приходу холодов.

В конце лета нужно есть много фруктов и овощей. Лучше всего есть те фрукты и овощи, которые растут в нашей местности — то, что растет в средней полосе. Стоит обратить внимание на вишню, крыжовник и лесные ягоды, — сказал специалист.

Кроме того, вирусолог обратил внимание на важность закаливания с помощью водных процедур. Он посоветовал начинать с обтираний прохладной водой и постепенно понижать ее температуру.

Ранее о пользе фруктов и овощей для иммунитета рассказала доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии КФУ Ирина Сухарева. При этом она предупредила в некоторых случаях они могут нанести вред организму. Например, употребление арбузов может негативно отразиться на состоянии людей, страдающих сахарным диабетом. Доктор медицинских наук Елена Евстафьева, в свою очередь, напомнила, о том, что при выращивании фруктов и овощей часто используются химикаты для борьбы с вредителями или увеличения урожайности. Такие продукты могут ослабить иммунитет