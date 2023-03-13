Россиянам рассказали, как привести тело в форму после зимней «спячки» Фитнес-тренер Нагулин посоветовал езду на велосипеде и пробежки для занятий спортом весной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Привести тело в форму после зимней «спячки» помогут занятия спортом на улице, рассказал РИАМО фитнес-тренер Дмитрий Нагулин. По его словам, езда на велосипеде может стать видом вечернего отдыха после трудного рабочего дня. Также он посоветовал устраивать пробежки, поскольку они не только положительно влияют на состояние фигуры, но также повышают выносливость организма и помогают укрепить сердечно-сосудистую систему.

В наше время только ленивый не ездит на велосипеде. Увлечение этим видом времяпрепровождения с каждым годом неуклонно растет <...> Пробежки — тоже прекрасный способ привести себя в форму после зимней «спячки», — пояснил Нагулин.

Фитнес-тренер предупредил, что перед пробежками следует купить специальную обувь и ознакомиться с правильной техникой бега, что позволит избежать травм. Также он посоветовал заниматься прыжками на скакалке по 10-15 минут в день, чтобы привести тело в форму. Эксперт подчеркнул, что на свежем воздухе это упражнение дается легче, чем в помещении. Нагулин напомнил, что перед каждой тренировкой обязательно нужно делать разминку.

Фитнес-тренер Станислав Милославский ранее рассказал, что растяжки или упражнения из йоги лучше всего подходят для утренней зарядки, так как помогут сохранить бодрость и работоспособность в течение всего дня. По его словам, начинать стоит с обычных потягиваний вверх, за счет которых растягиваются прямые мышцы живота, а затем переходить к плавным наклонам вниз, к левой и правой ноге.