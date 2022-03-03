Россиянам рассказали, как определить опасные места на льду у водоёмов

К опасным местам на льду у водоёма относятся площадки, покрытые высоким слоем снега, чистые прогалины на снегу, тёмный лёд, цвет которого свидетельствует о его непрочности, а также лёд с вмёрзшими в него камышами и другими растениями, перечислил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин. Он также предупредил россиян о том, что не стоит выходить на лёд в период весенних паводков, пишет «РИАМО».

Опасные места на льду водоёма — это площадки, покрытые толстым слоем снега, чистые прогалины на снежном покрове, темные пятна, предупреждающие о непрочности льда, места с вмёрзшими в лёд камышами, водорослями или какими-то другими предметами, места сброса промышленных вод, — отметил Полетыкин.

По его словам, особую опасность представляют участки на льду, где толщина неоднородна и составляет менее семи сантиметров. Также Полетыкин предупредил об опасности мест, в которых образовались промоины благодаря быстрому течению ручьёв или родников, впадающих в водоём.

Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин объяснил, как спасти провалившегося под лёд человека. Он посоветовал найти длинную палку и что-то, что можно использовать как верёвку, и, связав их вместе, протянуть тонущему человеку.