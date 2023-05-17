Россиянам рассказали, как научиться «правильно» плакать Гештальт-терапевт Бажан посоветовала учиться распознавать причину слез

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Чтобы научиться «правильно» плакать, необходимо распознавать причину своих слез, считает гештальт-терапевт Алла Бажан. В разговоре с aif.ru специалист пояснила, что при отсутствии возможности посетить психолога можно смотреть фильмы, которые вызывают эмоции и сочувствие к персонажам. По ее словам, кино помогает заметить свои непрожитые состояния и прочувствовать их вместе с героями картины. Бажан сравнила такой просмотр фильмов с групповой терапией.

Когда человек плачет неосознанно, за того парня из кино, а не за себя, то происходит расслабление, но оно, как правило, временное. Можно научиться «правильно» плакать, не проваливаясь в жертву и бесконечную бессмысленную жалость к себе или к другому, — пишет издание.

По словам гештальт-терапевта, важно спросить себя, как связаны слезы, вызванные фильмом, с жизненными ситуациями. При просмотре кино в компании можно обсудить, какие эмоции эпизоды вызвали у каждого. Так человек не только проявит чувствительность, но и поймет, какие моменты в жизни оказались непрожитыми.

Бажан посоветовала не сдерживать эмоции даже при походе в кинотеатр, так как это окажет плохой эффект. Сдержанность может говорить о том, что у человека есть внутренние запреты на эмоции. Осознав это, можно устранить проблему, считает гештальт-терапевт. При этом слезы при просмотре любого фильма могут свидетельствовать о тяжелом периоде. В таком случае Бажан рекомендует обратиться за помощью к специалисту.

Психолог Маргарита Алексеева ранее посоветовала выбирать книги в жанре «любовный роман» с простым сюжетом, детективы или простые описания, например природы, чтобы расслабиться. Эксперт отметила, что для досуга подходит именно легкая литература, а не сериалы.