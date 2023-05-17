Психолог рассказала, книги каких жанров помогут расслабиться и отдохнуть Психолог Алексеева: для расслабления лучше всего подходят любовные романы и детективы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для отдыха лучше всего подойдут книги жанра «любовный роман» с простым сюжетом, детективы, а также произведения с различными описаниями, например, пейзажей, рассказала NEWS.ru психолог Маргарита Алексеева. Эксперт отметила, что для досуга подходит именно легкая литература, а не сериал.

Для отдыха лучше подойдет легкая литература, а не сериал. Любовные романы в мягких обложках, с от начала до конца понятной сюжетной линией. Вторая категория — книги с развернутыми описаниям, например пейзажей. Это на 100% благоприятное воздействие на психику, ведь все эти картинки мы будем представлять у себя в голове. Третья категория книг — книги, которые вы уже читали. Например, серия детективов. Перечитывание сюжета очень расслабляет, — считает Алексеева.

Ранее психолог Евгения Пименова рассказала NEWS.ru, что проблемы со сном беспокоят многих людей и часто связаны с нарушением распорядка дня. Она подчеркнула, что за час-два до отбоя лучше перестать пользоваться гаджетами, смотреть сериалы и принимать пищу — так легче быстро и без проблем заснуть.

По ее словам, многие продукты, съеденные перед сном, вызывают стимулирующее действие и не дают организму настроиться на сон, особенно это касается сладкого и жирного, поэтому даже сладкий чай перед сном стоит исключить.