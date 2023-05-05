Психолог рассказала, как быстро и легко засыпать Психолог Пименова: быстро и легко засыпать помогут расслабляющая музыка или прогулка

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Проблемы со сном беспокоят многих людей и часто связаны с нарушением распорядка дня, рассказала NEWS.ru психолог Евгения Пименова. Она подчеркнула, что за час-два до отбоя лучше перестать пользоваться гаджетами, смотреть сериалы и принимать пищу — так легче быстро и без проблем заснуть.

Наладьте режим сна и бодрствования. Не смотрите сериалы, если уже почувствовали сонливость, позже уснуть будет еще тяжелее. Выработайте привычку ложиться спать в одно и то же время. За час-два до сна пройдитесь по улице, не используйте гаджеты и не объедайтесь, — отметила эксперт.

По ее словам, многие продукты, съеденные перед сном, вызывают стимулирующее действие и не дают организму настроиться на сон, особенно это касается сладкого и жирного, поэтому даже сладкий чай перед сном стоит исключить. Кроме того, организму придется включиться, чтобы переварить все съеденное. Смартфоны и планшеты, а также просмотр ТВ перевозбуждают нервную систему. Также перед сном следует исключить интеллектуальные или физические нагрузки. Вместо этого хорошим решением будет прогулка, помогающая справиться с тревожными мыслями, которые, в свою очередь, являются частыми спутниками бессонницы. Кроме того, активизация кислородного обмена улучшает питание мозга,

Создайте ритуалы перед сном. Вы можете подобрать их специально для себя, то, что подойдет только вам. Свечи, теплая ванна, книга, спокойная музыка, медитация, что-то, что, во-первых, будет вас расслаблять, а во-вторых, со временем станет сигналом для вашей психики для отхода ко сну, — заявила психолог.

Ранее сомнолог София Черкасова рассказала, что люди могут просыпаться с чувством тревоги по разным причинам, в первую очередь это связано с физиологией и бессонницей. По словам Черкасовой, иногда человек просыпается в стадии быстрого сна, когда ему снятся сновидения, а мозг перерабатывает информацию.