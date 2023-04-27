Россиянам рассказали, как их будут штрафовать за редкие грибы Адвокаты посоветовали изучить законы перед походом в лес за грибами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России вступили в силу законы, предусматривающие ответственность вплоть до уголовной за сбор некоторых видов грибов, поэтому ходить в лес необходимо аккуратнее, рассказал в беседе с LIFE.ru адвокат Дмитрий Шагин. По его словам, чтобы попасть под действие статьи с лишением свободы на срок до четырех лет и штрафом в размере до 1 млн рублей, гражданину необходимо иметь умысел.

Если грибник отправляется в лес, а перед этим пишет в своих соцсетях: «Идем за трутовиками и соломенными вешенками», или, например, человек выкладывает на своих интернет-страницах фото гриба рядовки-исполина с комментарием о своей удаче, то, скорее всего, такие публикации могут быть приняты как доказательство умысла на сбор запрещенных грибов, — пояснил юрист.

Если же редкий гриб сорван, но умысел собирать именно его не доказан, грибника ждет штраф в размере до 5 тысяч рублей.

Кроме того, свои правила сбора грибов есть во многих регионах РФ, и грибники должны их внимательно изучить. Так, в Челябинской области запрещен сбор лисичек с диаметром шляпки менее 1,5 см и груздей менее 2,5 см, остальные грибы можно только срезать ножом.

Также юристы подчеркивают, что многие краснокнижные грибы отличаются от своих обычных собратьев только цветом. Например, гриб-баран, чистящийся в Красной книге как грифола курчавая, внешне очень похож на темную вешенку, а мокруха желтоножковая практически неотличима от обычного опенка. Но сбор даже одного такого гриба чреват административными проблемами.

Эксперты указывают, что полицейские могут отреагировать и на сообщения от соседей грибников или составить протокол на тех, кто продает свой лесной улов на улице без лицензии.

При этом правоведы советуют помнить, что Лесной кодекс РФ разрешает собирать любые не запрещенные законом грибы для собственных нужд.

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