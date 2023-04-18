Миколог рассказал, какие грибы уже появились в Подмосковье Миколог Вишневский: в лесах Подмосковья проснулись саркосцифа австрийская, строчки и вешенки

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В нынешнем году грибной сезон в подмосковных лесах начался почти на месяц раньше обычного, отметил миколог кандидат биологических наук Михаил Вишневский. В беседе с «Радио 1» он предположил, что это может в дальнейшем хорошо сказаться на урожайности. По его словам, уже сейчас можно собирать такие съедобные весенние грибы, как саркосцифа австрийская, строчки и вешенки.

Как отметил специалист, первой в лесах Московской области проснулась саркосцифа австрийская, ее можно узнать по ало-красному цвету пиалы внутри и белому снаружи. После нее появились строчок гигантский и обыкновенный, изредка можно встретить вешенку.

Строчок гигантский обычно обитает в лесах с участием березы. Он вкусный, большой и безопасный. Вообще сейчас у нас в лесах нет ядовитых грибов, — отметил миколог.

При этом для тех, кто не отличает строчок гигантский от обыкновенного, эксперт дал совет предварительно отварить грибы, потому что обыкновенный строчок нуждается в предварительном отваривании.

По прогнозам ученого, в этом году могут наблюдаться две или три волны гигантского строчка. А в мае в лесах появятся вешенки, первые маслята, подберезовики и летние опята.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение краснокнижных грибов и растений. Также закон запрещает незаконное приобретение или продажу таких грибов и растений.