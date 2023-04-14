Путин защитил грибы и растения Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение краснокнижных грибов и растений

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Сергей Шойгу в Туве, 2018 год

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за уничтожение краснокнижных растений и грибов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Статья 260 УК РФ теперь предусматривает ответственность за умышленные уничтожение или повреждение до степени прекращения роста особо ценных растений и грибов.

Также закон запрещает незаконное приобретение или продажу перечисленных грибов и растений.

Ранее уголовная ответственность устанавливалась лишь за незаконные уничтожение, добычу и оборот занесенных в Красную книгу РФ особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов.

Госдума одобрила этот закон во втором и третьем чтениях 6 апреля. 12 апреля документ одобрили в Совете Федерации. За нарушение предусматривается лишение свободы на срок от четырех до девяти лет со штрафом до трех миллионов рублей. В случае, если дело возбуждается с обстоятельством, что злоумышленник использовал служебное положение или при публичной демонстрации в Сети или в СМИ, срок заключения составит до шести лет со штрафом до 2 млн рублей.