Россиянам объяснили, почему десант ВСУ на Змеином — повод для радости Военный историк Норин объяснил, почему украинский десант на Змеином — повод для радости

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Солдаты Вооружённых сил Украины

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадить полноценный десант на острове Змеиный — повод для радости, заявил NEWS.ru военный историк Евгений Норин. Он объяснил, что в таком случае бойцы ВСУ окажутся в уязвимом положении и начнут уничтожаться ВС РФ до тех пор, пока Киеву «не надоест эта игра». Таким образом он прокомментировал появление на «клочке земли» личного состава ВСУ с флагом Украины.

Змеиный сейчас — это исключительно символ, раскручиваемый Украиной в качестве великой победы, так как с реальными у нее дела не очень. Вряд ли ВСУ доставят туда тяжелое вооружение, это станет ошибкой: на маленьком клочке земли негде прятаться. Если Киев попытается высадить там полноценный десант, то это повод для радости, они окажутся в очень уязвимом положении, и их начнут уничтожать до тех пор, пока в Киеве эта игра не надоест. Думаю, что ВСУ не идиоты, должны были научиться на предыдущих историях, потому что потери ВСУ на Змеином соответствуют крупному сражению, — подчеркнул Норин.

По словам эксперта, киевские власти «придают огромное значение» именно пиару, любой возможности показать «некую перемогу», поэтому может продолжить «класть людей и терять технику» ради демонстрации контроля над Змеиным.

Накануне самолет Военно-космических сил РФ нанес ракетный удар по украинским военным, которые высадились на острове Змеиный для символической установки флага, сообщили в Минобороны России. Часть из них была уничтожена, оставшиеся бежали в направлении пункта Приморское Одесской области, добавили в ведомстве. Ранее в Минобороны рассказали, что ВС РФ решили оставить остров Змеиный и сделали это в качестве «шага доброй воли». Данный шаг призван продемонстрировать, что РФ не мешает усилиям ООН по организации коридора для транспортировки сельхозпродукции с Украины. По мнению военного эксперта Алексея Суконкина, российские войска могут вернуться на Змеиный, если удастся уничтожить береговую украинскую группировку ракетных комплексов и артиллерийских орудий, способную обстреливать черноморский остров.

Евгений Норин — военный историк, публицист, автор двухтомника «Чеченская война».