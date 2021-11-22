Россиянам объяснили, какую воду следует давать детям

Не стоит давать маленьким детям сырую воду из-под крана, а также из любых природных источников, предупредил председатель правления Ассоциации производителей питьевой воды в розлив Артём Старостин. Он посоветовал россиянам поить своих детей специальной водой, которая содержит все полезные микроэлементы, передают «Народные Новости».

Не следует давать ребёнку сырую воду из-под крана, а также из любых других природных источников во избежание контактов с вредными микроорганизмами. Лучше всего использовать специальную детскую воду в упаковках, которая сбалансирована по своему составу и удовлетворяет все потребности ребёнка. Она содержит полезные микроэлементы, лишена вредных веществ и не требует кипячения, — пояснил Старостин.

По его словам, именно к детской воде предъявляют самые высокие требования по безопасности и химическому составу. Старостин заверил: она добывается исключительно из природных источников. К тому же в состав воды для детей входит магний, кальций, йодид-ион, фторид-ион и натрий, без добавления хлора или других консервантов. Эксперт посоветовал обратить внимание на возраст ребёнка, для которого предназначается та или иная вода, на этикетке продукта.

Ранее нутрициолог Кристина Журавлёва предупредила об опасности употребления горячего кофе и холодной воды. По её словам, выпитый на голодный желудок кофе стимулирует большое число функций ЖКТ, включая секрецию соляной кислоты, что способно привести к гастриту.