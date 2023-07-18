Россиянам объяснили, как выбрать долговечный и безопасный электрочайник Строительный эксперт Васильев: для дома лучше покупать электрочайник не мощнее 900 Вт из пластика

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Для дома лучше всего приобретать пластиковый электрочайник мощностью 600-900 Вт и объемом 1,5 литра, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. Собеседник добавил, что не стоит выбирать слишком дешевые модели с характерным пластиковым запахом. Он отметил, что также подойдут изделия из стекла. По его словам, оба варианта долговечные и безопасные. Васильев также предостерег от покупок продукции малоизвестных фирм.

Для дома подойдут экономичные модели пластиковых электрочайников мощностью 600-900 Вт и объемом 1,5 литра. Они не слишком тяжелые, безопасные, о них невозможно обжечься. Чайники из стекла полюбились современным дизайном, а также тем, что уровень воды в них хорошо виден, вода в них долго остается горячей. Однако стеклянный чайник достаточно сильно нагревается и хрупкий, также как и электрический керамический чайник, стилизованный под деревенский бабушкин заварник с цветочками, — подчеркнул Васильев.

Собеседник заявил, что во время кипячения воды нельзя в чайник добавлять заварку, а также запрещается готовить глинтвейн или подогревать молоко.

Это приведет к неисправности прибора. Стальные модные чайники визуально очень стильные и современные, но об них легко обжечься, они очень сильно нагреваются, поэтому дотронутся до стального чайника — это все равно, что потрогать рукой кипятильник. Кроме того, в основном дизайн стальных чайников разработан так, что уровень воды скрыт где-то под ручкой, малозаметен, это не всем нравится, — рассказал Васильев.

По его словам, при покупке электрочайника необходимо обратить внимание на провод — он должен быть «толстым и надежным, но его нежелательно подключать к удлинителю, так как это может привести к критической нагрузке для последнего».