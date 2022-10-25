Россиянам объяснили, как выбрать безопасный тату-салон Тату-мастер Ермак призвал россиян не гнаться за низкими ценами в салонах

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Тату-мастер Владимир Ермак в разговоре с NEWS.ru призвал россиян не гнаться за низкими ценами в поисках салона или «частника». По его словам, на дому «набивают» не лучше, и не дешевле, чем в профессиональных студиях. Собеседник также посоветовал сначала оценить работы мастера и пообщаться с художником, убедиться в его компетентности: сходить в гости, спросить про стерилизацию.

Пусть мастер расскажет. Иглы должны быть запечатаны и вскрыты при вас. Ультрафиолетовые лампы или рециркуляторы воздуха должны тоже быть, журналы стерилизации, — сказал Ермак.

Что касается цены услуг, то она обусловлена их качеством, объяснил специалист. Можно найти вариант подешевле, но есть риск получить результат хуже, чем ожидалось.

Вы написали или позвонили мастеру, вам обозначили цену, условно 15 тысяч рублей. Вы хотите дешевле. Это тоже не проблема. Начинающие мастера всегда есть. Он дешево сделал вам тату, условно за пять тысяч за сеанс. Качество ниже, чем вам бы хотелось. Вы нашли хорошего мастера, но скидку за ваши ошибки она вам не сделает. Итог: вы платите пять плюс 15 тысяч, — отметил Ермак.

Эксперт подчеркнул, что исправление — удаление или перекрытие изображения — еще дороже. Он напомнил, что «нельзя купить Mercedes-Benz по цене „Жигулей“», а с татуировкой «вам ходить всю жизнь».

Даже если допустить то, что мастер экономит на аренде... Вас не смущает, что он экономит на вас? Такой мастер может сэкономить на стерильности, на качестве расходников и на всем остальном. Экономить на своем здоровье сомнительно, — рассказал Ермак.

По словам мастера художественной татуировки Тимофея Гаршина, несмотря на широкую популярность, запястье считается самым неудачным местом для татуировки. Ранее он рассказал, что для нательного рисунка лучше выбрать предплечье, ноги или ребра, хотя последнее место — самое болезненное. При этом предплечье подойдет как для большого, так и для миниатюрного рисунка, который по желанию можно будет прикрыть одеждой.