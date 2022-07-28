Мастер тату назвал самое неудачное место для наколки Тату-мастер Гаршин: запястье — плохое место для тату

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Несмотря на широкую популярность, запястье считается самым неудачным местом для татуировки, рассказал мастер художественной татуировки Тимофей Гаршин. Для нательного рисунка лучше выбрать предплечье, ноги или ребра, хотя последнее место — самое болезненное, добавил он в интервью Pravda.Ru.

Запястье — неудачное место для тату. Из-за специфики кожи на этом месте татуировки почти всегда подплывают или выпадают. Лучше расположить тату чуть выше по руке. Также не стоит располагать тату там, где вы носите часы, из-за постоянного трения качество рисунка может пострадать, — объяснил специалист.

Мастер отмечает, что предплечье подойдет как для большого, так и для миниатюрного рисунка, который по желанию можно будет прикрыть одеждой. Татуировки на передней и боковой части бедра популярны среди девушек, рассказал Гаршин. Большой рисунок на ноге может визуально сделать ее более худой. Тату на ребра смотрится очень эффектно, но не стоит подбирать эскизы с геометрией или лицами из-за сильного искажения при движении, предостерег специалист.

Тату-мастер Михаил Федосеев ранее оценил изображение на груди рэпера Алишера Моргенштерна, ставшее причиной административного дела о пропаганде наркотиков. Специалист назвал наколку некачественной и безвкусной. Он добавил, что является тату пропагандой или нет, зависит от поведения самого артиста.