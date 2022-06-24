Россиянам объяснили, как обезопасить отдых с ребенком на даче Эксперт по безопасности Собкалова объяснила, как обезопасить отдых с ребенком на даче

Фото: Shutterstock

Дети на даче

Во время отдыха на даче с ребенком нужно в первую очередь пройтись с ним по окрестностям и очертить периметр, в рамках которого он всегда может передвигаться, заявила эксперт по безопасности Катерина Собкалова. Она также порекомендовала задавать ребенку вопросы, чтобы убедиться, что он воспринимает информацию, передает «Москва 24».

Говорите про безопасность, задавая вопросы. И всегда дожидайтесь от ребенка ответа, хоть это бывает и сложно. Только после этого, обсуждая ответ, корректируйте его. Так больше шансов, что важная информация не пролетит мимо детских ушей, — порекомендовала Собкалова.

По ее словам, надо спросить ребенка: «Что ты будешь делать, если игрушка упадет в бочку или другую глубокую емкость с водой?» При этом родители должны объяснить, что ни в коем случае ее нельзя доставать самостоятельно. Собкалова добавила, что нужно договориться с ребенком таким образом, чтобы кто-то из старших родственников всегда знал, где он находится.

Обязательно проговаривайте с ребенком, что даже если он гулял с другом по садоводству и тот позвал его в гости домой, об этом нужно сообщить родителям. Потому что в доме могут оказаться «чужие» взрослые и это будет небезопасно, — резюмировала специалист.

Ранее стало известно, что большинство россиян считают самыми безопасными местами для отдыха в этом году дом и дачу. При этом спрос на аренду загородных домов увеличился на 30% в первом квартале 2022 года и продолжает расти.