Россиянам объяснили, как на природе отличить трюфель от других грибов Глава Союза дачников Чаплин: трюфель отличают желтоватая кожица и тонкая ножка

Отличить русский белый трюфель от других грибов на природе просто — это светлые наросты, их кожица слегка желтовата и покрыта коричневыми или черными мелкими пятнами, рассказал NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он добавил, что у трюфелей «крайне маленькая ножка, всего несколько миллиметров».

Отличить русский трюфель от других грибов достаточно просто — это светлые грибковые наросты, кожица которых слегка желтовата и покрыта коричневыми или черными мелкими пятнами. Отличительная черта — крайне маленькая ножка, всего несколько миллиметров. Желаю удачи всем грибникам в поисках, — подчеркнул Чаплин.

Он подчеркнул, что зачастую трюфель скрывается под землей и лишь едва показывается на поверхность, поэтому опытные грибники на такую охоту берут с собой собаку или поросенка: они хорошо чувствуют запах белого трюфеля.

Министерство экологии и природопользования Подмосковья 30 августа сообщило о начале сезона сбора белых русских трюфелей.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу заявили, что некоторым категориям граждан лучше отказаться от употребления грибов. По данным ведомства, лучше не есть этот продукт беременным и кормящим женщинам, детям, пожилым и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Это связано с тем, что в грибах содержится большое количество хитина, который затрудняет доступ пищеварительного сока.