Названы районы Подмосковья, где лучше всего собирать русские трюфели Глава Союза дачников Чаплин: трюфели собирают в Подольском и Серпуховском ГО

Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

Русские, или, как их называют, белые, трюфели лучше собирать в лесах Дмитровского, Подольского, Серпуховского и Сергиево-Посадского городских округов Подмосковья, рассказал NEWS.ru глава регионального Союза дачников Никита Чаплин. Он отметил, что данные грибы известны в МО с XIX века.

Русские, или, как их называют, белые, трюфели очень распространены на территории Подмосковья уже давно, еще в XIX веке в Московской губернии каждый год собирали около 100 тонн трюфелей. Богатая этими грибами местность сохранилась и до наших дней. Чаще всего русские трюфели можно встретить в лесах Дмитровского, Подольского, Серпуховского и Сергиево-Посадских городских округов. Искать надо с конца августа по январь, — добавил Чаплин.

Он подчеркнул, что зачастую трюфель скрывается под землей и лишь едва показывается на поверхность, поэтому опытные грибники на такую охоту берут с собой собаку или поросенка: они хорошо чувствуют запах белого трюфеля.

На поверхности трюфель тоже нередко показывается, но самостоятельно его можно найти в смешанных лесах, где больше всего деревьев дуба, березы и осины, — подытожил Чаплин.

Министерство экологии и природопользования Подмосковья 30 августа сообщило о начале сезона сбора белых русских трюфелей.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу заявили, что некоторым категориям граждан лучше отказаться от употребления грибов. По данным ведомства, лучше не есть этот продукт беременным и кормящим женщинам, детям, пожилым и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Это связано с тем, что в грибах содержится большое количество хитина, который затрудняет доступ пищеварительного сока.