Россиянам напомнили, кому не стоит есть грибы Специалисты Роспотребнадзора посоветовали не есть грибы беременным

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Некоторым категориям граждан лучше отказаться от употребления грибов, об этом напомнили в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Как сообщает СМИ, лучше не есть этот продукт беременным и кормящим женщинам, детям, пожилым и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Это связано с тем, что в грибах содержится большое количество хитина, который затрудняет доступ пищеварительного сока.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, наиболее частой причиной отравления является неумение отличать съедобные грибы от ядовитых. Россиянам посоветовали собирать только те экземпляры, которые точно не окажутся опасными. Кроме того, следует выбирать для этого экологически чистые районы.

Специалисты подчеркивают, что для сбора грибов лучше использовать плетеные корзины — тогда продукт будет дольше оставаться свежим. Срезать их следует с целой ножкой. По возвращению домой важно перебрать грибы и избавиться от старых, переросших, неизвестных и червивых. Грибы не стоит хранить в теплом месте или мариновать в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде. При покупке продукта в магазине необходимо проверить маркировку.

Пятеро детей ранее отравились грибами в лагере в селе Сомино Бокситогорского района Ленинградской области. Состояние одного ребенка оценивалось как крайне тяжелое. Он и еще трое детей были доставлены в реанимацию. Пятый пострадавший находился в состоянии средней степени тяжести.