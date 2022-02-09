Россиянам назвали способ, как отличить настоящий алкоголь от поддельного

Чтобы не купить контрафактный алкоголь, россиянам следует воспользоваться приложением Росалкорегулирования «АнтиКонтрафакт Алко», заявил директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский. Он уточнил, что приложением можно воспользоваться как до покупки алкоголя, так и после, пишет Lenta.ru.

Вы находите QR-код на акцизной марке, в этой программе есть сканер, вы наводите его на QR-код, и вся информация об этом алкоголе сразу же появляется на экране вашего смартфона: производитель, название алкогольного бренда, фотографии этикетки, номер кассы, где вы приобрели данную алкогольную продукцию, время, когда вы её приобрели, — пояснил Черниговский.

Он добавил, что есть и второй способ проверить оригинальность алкоголя. По его словам, для этого нужно зайти на сайт Росалкогольрегулирования и проверить лицензию магазина на продажу алкоголя.

Ранее члены Совета Федерации заявили о намерении внести поправки ко второму чтению президентского законопроекта «О гражданстве РФ». Они предполагают отзыв российского гражданства у ранее принятых в него и депортацию на родину за незаконное производство и торговлю алкоголем.