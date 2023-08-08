«Россия сегодня» подала заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы» МИА «Россия Сегодня» подало заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы»

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Международное информационное агентство «Россия Сегодня» подало заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы», следует из реестра заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания Роспатента. Согласно информации из заявки, заявители планируют оставить прежнее название и логотип ранее закрытой радиостанции.

Отмечается, что МИА «Россия Сегодня» подало заявку на регистрацию «Эха Москвы» еще 2 августа. По данным Telegram-канала SOTA, права на название радиостанции истекли 14 июля, на логотип закончатся 20 августа. Бывший главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в беседе с каналом подчеркнул, что времени на подачу обновленной заявки уже нет. В комментарии журналистам из «Осторожно Media», размещенном в канале «Кровавая барыня», Венедиктов признался, что «после отнятия у команды „Эха“ частоты и отдачи ее без конкурса „Спутнику“ об этичности поступка „Россия сегодня“ говорить смешно».

1 марта 2022 года Роскомнадзор ограничили доступ ко всем ресурсам «Эха Москвы» за размещение материалов, которые могут содержать неправдивую информацию о деятельности Вооруженных сил России на Украине. Через два дня совет директоров радиостанции решил ее ликвидировать, у «Эха Москвы» полностью отключили официальный сайт и удалили все аккаунты в социальных сетях.

Венедиктов выразил надежду, что в ближайшее время ему удастся возобновить работу радиостанции на базе одноименного закрытого акционерного общества, однако все будет зависеть от решения суда.