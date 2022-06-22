Венедиктов надеется возобновить работу «Эха Москвы» Экс-главред «Эха Москвы» Венедиктов заявил, что история этого радио еще не закончена

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алексей Венедиктов

Бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента) сообщил, что надеется возобновить работу радиостанции на базе одноименного закрытого акционерного общества, однако все будет зависеть от решения суда, пишет РИА Новости. Ранее он высказался о том, что уверен: история этого радио пока еще не закончена.

Сам Венедиктов пояснил, что подразумевает дальнейшие судебные процессы. ЗАО на текущий момент не было ликвидировано, такое решение блокировалось в судах.

Зависит от решения суда по срокам. В ЗАО до сих пор гендиректор Екатерина Павлова, я — избранный главный редактор, — сказал Венедиктов, отвечая на вопрос о руководящем составе компании.

Он отметил, что рассчитывает на открытие радиостанции в дальнейшем. Но даже примерные сроки того, когда она сможет возобновить свою работу, пока назвать невозможно.

1 марта Роскомнадзор ограничили доступ ко всем ресурсам «Эха Москвы» за размещение материалов, которые могут содержать неправдивую информацию о деятельности Вооруженных сил России на Украине. Через два дня совет директоров радиостанции решил ее ликвидировать, у «Эха Москвы» полностью отключили официальный сайт и удалили все аккаунты в социальных сетях.

Ранее звездный адвокат Калой Ахильгов прокомментировал подачу бывшим главредом «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым искового заявление на оспаривание присвоенного ему статуса иноагента.