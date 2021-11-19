Россия повторила антирекорд смертности от коронавируса

В России второй день подряд держится максимальный показатель смертности от коронавируса. За минувшие сутки скончались 1254 человека. Такое же число летальных исходов было зафиксировано 19 ноября. Всего жертвами инфекции стали 262 843 человека, сообщается на сайте федерального оперштаба.

За прошедшие сутки выявлено 37 120 новых случаев заражения. С начала пандемии COVID-19 заразились около 9,3 млн россиян.

Из больниц по выздоровлению выписаны 36 172 пациента. Общее количество выздоровевших на сегодняшний день составляет почти 8 млн человек. Под наблюдением медиков находятся около 1,9 млн россиян.

В Москве, которая продолжает оставаться лидером в России по уровню заболеваемости и смертности от коронавируса, выявлено за сутки 3239 случаев заражения. Скончались 93 человека и выздоровели 6487 жителей столицы.

Ранее вирусолог центра имени Гамалеи Александр Бутенко заявил, что волна заболеваемости коронавирусом в России начала отступать и может скоро закончиться. Однако это не означает окончание пандемии. Россиянам придётся и дальше соблюдать меры безопасности, а главное — вакцинироваться.