Российским госорганам поставили «двойку» за безопасность данных

Россияне оценили уровень безопасности личных данных при использовании государственных цифровых сервисов. В среднем оценка составила 2,3 балла из пяти возможных, говорится в исследовании АНО «Диалог», разработавшего индекс готовности России к цифровизации.

По мнению почти трети опрошенных (32%), данные не защищены совсем. Они поставили 1 по пятибалльной шкале. Два балла за уровень безопасности поставили 14% респондентов.

На «тройку» защиту личных данных оценили четверть опрошенных, 11% поставили 4 балла и только 5% респондентов сочли, что данные на госсервисах защищены полностью (5 баллов). Затруднились ответить на вопрос 13%.

Исследование проводилось 8--12 октября. В нём принимали участие 3340 респондентов в возрасте от 18 лет, из которых 46% составили мужчины и 54% — женщины. Большинство из них составили пользователи российских соцсетей: 41% «ВКонтакте» и 21% — «Одноклассники».

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор предложил ввести аналог банковской тайны для защиты персональных данных россиян. Речь идёт о режиме, который гарантирует, что данные не будут переданы за пределы системы. В ведомстве отметили, что в настоящее время в России нет эффективного механизма управления для согласия на обработку персональных данных и доступ к ним. Поэтому потребители не ощущают, что их данные находятся в безопасности.