Российский совет торговых центров (РСТЦ) попросил у правительства предоставления налоговых льгот и помощи в реструктуризации кредитов.
РСТЦ направил письмо с этим призывом председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, с копией документа
Авторы письма попросили усилить меры государственной поддержки. В частности, РСТЦ предложил правительству ввести субсидии на процентные ставки по действующим кредитам в размере не менее 4%, отсрочить уплату НДС и налога на прибыль на три месяца, а также временно отменить остальные налоговые платежи.
Как сообщал NEWS.ru, российские власти готовят некоторые регуляторные послабления, которые должны будут помочь экономике на фоне распространения коронавируса. В числе прочих мер компаниям из некоторых отраслей разрешат продолжать работу даже после истечения срока действия лицензии на осуществление деятельности.
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