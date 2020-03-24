https://static.news.ru/photo/db3ee3a0-6dfd-11ea-b5fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Российский совет торговых центров (РСТЦ) попросил у правительства предоставления налоговых льгот и помощи в реструктуризации кредитов.

РСТЦ направил письмо с этим призывом председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, с копией документа ознакомился «Интерфакс». Совет в послании отметил снижение количества посетителей ТЦ из-за пандемии коронавирусной инфекции и падение выручки у арендаторов. РСТЦ в этой связи посчитал реальной угрозу дефолта торговых центров перед банками.

Авторы письма попросили усилить меры государственной поддержки. В частности, РСТЦ предложил правительству ввести субсидии на процентные ставки по действующим кредитам в размере не менее 4%, отсрочить уплату НДС и налога на прибыль на три месяца, а также временно отменить остальные налоговые платежи.

Как сообщал NEWS.ru, российские власти готовят некоторые регуляторные послабления, которые должны будут помочь экономике на фоне распространения коронавируса. В числе прочих мер компаниям из некоторых отраслей разрешат продолжать работу даже после истечения срока действия лицензии на осуществление деятельности.