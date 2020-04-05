Российские магазины могут обязать выдавать клиентам маски

https://static.news.ru/photo/0bf2b7c6-772a-11ea-ae2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В правительство России поступила просьба от Национального союза защиты прав потребителей принять дополнительные меры безопасности для клиентов аптек и продуктовых магазинов в условиях пандемии коронавирусной инфекции. В частности, союз просит обязать торговые точки выдавать покупателям маски и одноразовые полиэтиленовые пакетики.

Об этом журналистам сообщил председатель организации Павел Шапкин. По его словам, соответствующие предписания союз просит поручить Минпромторгу и Роспотребнадзору.

И перчатки, и маски должны раздаваться при входе в торговые объекты, сотрудники магазинов должны следить за их обязательным использованием покупателями. Каждый потребитель имеет право на безопасность, — цитирует Шапкина РИА Новости.

Председатель союза прав потребителей подчеркнул, что письмо по электронной почте отправили не только в правительство, но и в Ассоциацию компаний розничной торговли.

Как ранее писал NEWS.ru, врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что в настоящее время риск заразиться коронавирусом высок в магазинах, аптеках и на автозаправках. Специалист посоветовал соблюдать в этих местах все меры предосторожности.