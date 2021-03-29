Росреестр предложил выбирать названия городов и рек голосованием в Сети

https://static.news.ru/photo/f4b5852a-9140-11eb-8a05-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Государственный каталог географических названий может появиться в Интернете. Его созданием занимаются в Росреестре. В ведомстве хотят дать гражданам возможность выбирать новые наименования путём голосования в Сети.

Предложено разрешить голосовать за названия улиц, городов, рек, гор и болот. При этом придумывать названия для мостов, элементов транспортной инфраструктуры, за исключением автодорог, морских объектов и объектов культурного наследия, предложено без общественного обсуждения.

Как сообщает «Коммерсант», в законопроекте «О наименованиях географических объектов» не указан порядок проведения голосования.

Создание информационной системы каталога, а также инструмент для голосования потребуют затрат в 106 млн рублей. Глава комиссии Общественной палаты по развитию культуры Ирина Великанова не может понять, почему из законопроекта исключили здания-памятники. С критикой законопроекта также выступили в Русском географическом обществе (РГО).

Значит ли это, что если здание завтра признано объектом культурного наследия, оно перестанет быть географическим объектом, — отметили в РГО.

Как писал NEWS.ru, ранее в Росреестре предупредили россиян о новом способе мошенничества от имени ведомства. Злоумышленники рассылают письма, в котором говорится о необходимости оформления квартир в Едином государственном реестре недвижимости.