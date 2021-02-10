Роспотребнадзор запретил учащимся использовать для образования смартфоны

https://static.news.ru/photo/3bd50716-6b88-11eb-b6aa-96000091f725_660.jpg Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»

Роспотребнадзор ввёл запрет на использование мобильных средств связи в образовательных целях. Об этом сообщила начальник управления санитарного надзора ведомства Ирина Шевкун.

По словам Шевкун, речь идёт о смартфонах, личных мобильных телефонах. Запрет не распространяется на планшеты и ноутбуки, пишет РИА Новости.

Директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НЦЗД» Минздрава России Владислав Кучма отметил, что 70–80% детей пользуются для обучения смартфонами, а это самое неблагоприятное средство для учёбы и поиска информации из-за маленького размера экрана. По его словам, минимальный удовлетворительный размер экрана — у планшета с экраном 12 дюймов.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова обратилась к провайдерам мобильной связи с предложением при оформлении родителями сим-карт для детей по умолчанию предоставлять функцию «родительский контроль», позволяющую исключить доступ к запрещённым сведениям.

Кузнецова подчеркнула, что для выхода в Интернет подростки чаще всего используют именно смартфоны. По её мнению, также для повышения безопасности детей в Сети необходимо сопровождение несовершеннолетних, оказавшихся в той или иной степени вовлечёнными в деструктивные группы, писал NEWS.ru.