Роспотребнадзор запретил учащимся использовать для образования смартфоны

Роспотребнадзор ввёл запрет на использование мобильных средств связи в образовательных целях. Об этом сообщила начальник управления санитарного надзора ведомства Ирина Шевкун.
По словам Шевкун, речь идёт о смартфонах, личных мобильных телефонах. Запрет не распространяется на планшеты и ноутбуки,
Директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НЦЗД» Минздрава России Владислав Кучма отметил, что 70–80% детей пользуются для обучения смартфонами, а это самое неблагоприятное средство для учёбы и поиска информации из-за маленького размера экрана. По его словам, минимальный удовлетворительный размер экрана — у планшета с экраном 12 дюймов.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова обратилась к провайдерам мобильной связи с предложением при оформлении родителями сим-карт для детей по умолчанию предоставлять функцию «родительский контроль», позволяющую исключить доступ к запрещённым сведениям.
Кузнецова подчеркнула, что для выхода в Интернет подростки чаще всего используют именно смартфоны. По её мнению, также для повышения безопасности детей в Сети необходимо сопровождение несовершеннолетних, оказавшихся в той или иной степени вовлечёнными в деструктивные группы, писал NEWS.ru.