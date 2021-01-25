Роспотребнадзор: в РФ пока не нашли южноафриканскую мутацию коронавируса

https://static.news.ru/photo/184f2518-5edd-11eb-867d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты пока не выявили на территории РФ южноафриканскую мутацию нового коронавируса, передаёт пресс-служба Роспотребнадзора. Эксперты отметили, что большинство используемых в стране тест-систем способны обнаружить данную разновидность инфекции.

Большинство используемых в России и в мире тест-систем эффективно выявляют различные варианты коронавируса SARS-CoV-2, в том числе южноафриканский и британский. На данный момент южноафриканский вариант на территории России не выявлялся, — цитирует ведомство ТАСС.

Кроме того, отечественные учёные впервые сфотографировали под микроскопом британский штамм коронавируса. Снимок сделали сотрудники ФБУН ГЕНЦ «Вектор».

В ведомстве добавили, что характерные для британского варианта вируса мутации не оказывают влияния на эффективность вакцины «ЭпиВакКорона», в состав которой входят пептидные антигены, относящиеся к консервативным участкам вирусного белка, не затрагиваемым выявленными у COVID-19 изменениями.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые специалисты считают, что торговые точки стали лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте.

Как писал NEWS.ru, ранее врач-терапевт и клинический фармаколог Андрей Кондрахин сообщил, что известные на сегодняшний день мутации коронавируса, отличающиеся в основном повышенной заразностью, не создадут больших проблем по сравнению с классической формой заболевания. Однако COVID-19 способен развиться в куда более неблагоприятную форму.