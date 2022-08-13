Роспотребнадзор: проблемы с обонянием после COVID могут сохраняться долго Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: проблемы с обонянием после COVID могут сохраняться долго

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Потеря обоняния (аносмия) при коронавирусе

Люди, переболевшие коронавирусом, могут неопределенно долго испытывать проблемы с обонянием и вкусом. Гарантировать их полное восстановление сложно, заявила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, ее слова приводит ТАСС.

Сложно сказать, восстановится ли окончательно вкус или обоняние у тех, кто испытывает проблемы с ними после перенесенного COVID-19, — сказала специалист.

Она отметила, что постковидный синдром продолжают испытывать люди по всему миру. У некоторых из них стойкая потеря вкуса и обоняния сохраняется на протяжении двух лет. Пшеничная добавила, что период восстановления этих чувств может зависеть от предрасположенности человека к их нарушению. При ее наличии утрата вкуса и обоняния после коронавируса может растянуться на неопределенно долгий срок.

Ранее Пшеничная заявила, что несмотря на рост заболеваемости COVID в России, ситуация не является критической и необходимости для введения ограничений на федеральном уровне нет. Она порекомендовала россиянам соблюдать стандартные меры предосторожности, подчеркнув, что это в первую очередь касается уязвимых категорий населения.