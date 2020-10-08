Роспотребнадзор объявил о росте заболеваемости COVID-19 в регионах

https://static.news.ru/photo/7bf27cda-093f-11eb-9c6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сразу в нескольких десятках российских регионов зафиксирован рост числа заражений коронавирусом. Об этом сообщил директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

По его словам, в 21 субъекте наблюдается «стадия первого подъёма заболеваемости». Речь идёт о Сибирском и Приморском федеральных округах, а также о Крыме.

Ещё в 15 регионах отмечается «повторный подъём заболеваемости». Они расположены преимущественно в Центральном и Приволжском федеральных округах, передаёт РИА Новости.

Днём ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост числа заражений коронавирусом отмечается в 60 регионах страны.

При это она допустила введение более жёстких мер в связи с пандемией. Но это возможно в том случае, если россияне не будут соблюдать сегодняшние ограничения, писал NEWS.ru.