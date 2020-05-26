Роспотребнадзор не исключает изменения даты начала ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/44240980-9f78-11ea-9e07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Старт компании по сдаче единого государственного экзамена не будет меняться в том случае, если ситуация в субъектах России будет благоприятной. Об этом заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Не знаем, как будет в июне развиваться эпидемиологическая ситуация, этого предсказать никто не может. Вот эти даты, определённые Минобразования, больше не меняются, если во всей Российской Федерации, во всех субъектах РФ у нас ситуация успокаивается по эпидемии и идёт на спад, — цитирует Музаева «Российская газета».

До этого министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что 29 и 30 июня пройдут пробные ЕГЭ. Позже в Минпросвещения уточнили, что в эти даты пройдёт проверка готовности системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, кто планирует поступать в вузы.

Как писал NEWS.ru, решение о ношении масок на ЕГЭ примут региональные власти.