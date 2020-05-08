Рособрнадзор сообщил о возможном переносе ЕГЭ на август

Власти рассматривают различные варианты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщили в Рособрнадзоре. Там отметили, что один из сценариев предполагает перенос экзаменов на август.
Кроме того, обсуждается вариант о проведении ЕГЭ только для тех выпускников, которые собираются поступать в высшие учебные заведения. В этом случае аттестаты школьникам выдадут на основании годовых оценок,
Как передавал NEWS.ru, первый зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке Олег Смолин заявил, что в сложившихся условиях невозможно обеспечить адекватную подготовку к ЕГЭ всех школьников. Парламентарий призвал отменить экзамен в 2020 году. Однако в Рособрнадзоре это предложение раскритиковали и отметили, что провести справедливую приёмную кампанию без ЕГЭ невозможно.
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