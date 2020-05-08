Рособрнадзор сообщил о возможном переносе ЕГЭ на август

https://static.news.ru/photo/7e51c1d0-9120-11ea-a776-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/ АГН«Москва»

Власти рассматривают различные варианты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщили в Рособрнадзоре. Там отметили, что один из сценариев предполагает перенос экзаменов на август.

Кроме того, обсуждается вариант о проведении ЕГЭ только для тех выпускников, которые собираются поступать в высшие учебные заведения. В этом случае аттестаты школьникам выдадут на основании годовых оценок, передаёт «Интерфакс».

Как передавал NEWS.ru, первый зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке Олег Смолин заявил, что в сложившихся условиях невозможно обеспечить адекватную подготовку к ЕГЭ всех школьников. Парламентарий призвал отменить экзамен в 2020 году. Однако в Рособрнадзоре это предложение раскритиковали и отметили, что провести справедливую приёмную кампанию без ЕГЭ невозможно.