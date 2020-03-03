https://static.news.ru/photo/29b60684-5d6a-11ea-bca6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Росконтроля исследовали ломтики масляной рыбы холодного копчения в вакуумной упаковке пяти брендов: «Балтийский берег», «Меридиан», «Океан», «Олива» и «А`море». В результате, продукция брендов «Меридиан» и «Океан» за нарушения требований безопасности попала в чёрный список.

У продукции бренда «Меридиан» зафиксировано превышение допустимого значения общего содержания мезофильной микрофлоры в 15 раз, а у образца «Океан» — в 100 раз, — говорится в сообщении Росконтроля.

В образцах «Олива» и «Балтийский берег» рыба была уже не первой свежести, однако ни в одном образце сальмонелл, стафилококков и бактерий группы кишечной палочки обнаружено не было. Также эксперты не нашли в упаковках консервантов и бензапирена (опасного вещества, которое образуется в процессе копчения). Самую же высокую оценку по итогам тестирования получила масляная рыба «Балтийский берег».

Как писал NEWS.ru, эксперты Росконтроля проверили безопасность красной икры на российских прилавках. Экспертизе подверглись образцы шести брендов: «То, что надо», «Красное золото», «Русское море», «Тунгутун», «Меридиан» и «Сделано в море». Икра марок «То, что надо» и "Тунгутун«по итогам эксперимента была признана опасной и оказалась в чёрном списке. Самой дорогой была продукция марки «Меридиан». Стоимость банки объёмом 140 граммов составляет 798 рублей. Она же признана и самой качественной.