https://static.news.ru/photo/a257a772-5875-11ea-983b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты Росконтроля проверили безопасность красной икры на российских прилавках. Экспертизе подверглись образцы шести брендов: «То, что надо», «Красное золото», «Русское море», «Тунгутун», «Меридиан» и «Сделано в море». Два из них по итогам эксперимента были признаны опасными и оказались в чёрном списке.

Самой дорогой оказалась продукция марки «Меридиан». Стоимость банки объёмом 140 граммов составляет 798 рублей. Она же признана самой качественной и содержит меньше всего консервантов.

Без опасений можно есть продукцию брендов «Русское море», «Красное золото» и «Сделано в море». А вот икра марок «То, что надо» и «Тунгутун» вошла в чёрный список. По словам специалистов, в ней нашли бактерии кишечной палочки. Содержание сорбиновой и бензойной кислоты в этих образцах превышает все допустимые нормы, передают «Невские новости».

Ранее эксперты Росконтроля проверили качество магазинного молока жирностью 2,5%. Экспертизу прошли образцы семи брендов: «Простоквашино», «Вологодское лето», «Сарафаново», «Молоко нашей дойки», «Ашан», Billa, «Домик в деревне», писал NEWS.ru.