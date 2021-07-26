Роскомнадзор заблокировал сайт Навального

Сайт оппозиционера Алексея Навального заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры. Это следует из данных реестра Роскомнадзора.

В качестве основания для внесения ресурса в реестр блокировок указана статья 15.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно этой норме, могут блокироваться сайты, на которых, по мнению властей, содержатся призывы к экстремизму, массовым беспорядкам или участию в несогласованных массовых мероприятиях.

blocklist.rkn.gov.ru

Кроме того, заблокирован доступ к сайту Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иноагентом и запрещённой экстремистской организацией), страницы соратников Навального Леонида Волкова, Любови Соболь и Олега Степанова, проекты «РосЯма» и «РосЖКХ», все сайты на поддоменах домена сайта Навального, а также страницы 39 штабов Навального (организация признана российскими властями экстремистской и запрещена).