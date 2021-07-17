Роскомнадзор: YouTube не удалил около пяти тысяч запрещённых материалов

YouTube является лидером по количеству неудалённого противоправного контента. На видеохостинге не удалили порядка пяти тысяч запрещённых материалов, заявили ТАСС в Роскомнадзоре.

По результатам мониторинга администрацией видеохостинга не удалено около 5 тысяч запрещённых материалов. Значительная часть из них содержит материалы экстремистских и террористических организаций, запрещённых на территории РФ и в других странах мира, пронаркотический и другой социально опасный контент, — цитирует агентство сообщение пресс-службы ведомства.

В Роскoмнадзоре добавили, что Google LLC (владеет YouTube) игнорирует требования ведомства о необходимости удаления материалов, содержащих фeйки, в том числе о корoнавирусе. Таких осталось девять, указали в службе.

YouTube является лидером по количеству неудaлённого противоправного контента. В отношении Google LLC с начала года составлено 11 протоколов за неудaление запрещённых материалов.

Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы в очередной раз оштрафовал Telegram и Facebook. В отношении мессенджера было рассмотрено четыре дела, и сумма взысканий по ним составила 10 млн рублей. Соцсеть наказали на 17 млн.