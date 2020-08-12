Роскачество нашло в мёде следы антибиотиков

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Роскачество исследовало мёд 46 популярных у россиян торговых марок, одна из которых представляет продукт из Австрии, другие — отечественный. Проверка проводилась по 466 показателям.

Стремящееся к нулю количество антибиотиков выявлено в 19 образцах, говорится в сообщении организации. Её специалисты уточнили, что антибиотики попадают в мёд, когда пчеловод не соблюдает инструкцию по применению ветеринарного препарата или использует антибиотики из обычной аптеки.

В двух образцах обнаружено превышение содержания оксиметилфурфурола. Наличие этого канцерогена в мёде связано либо с разложением сахаров, либо c воздействием высоких температур, либо c длительным хранением мёда в условиях с нарушенным температурным режимом.

В продукте лишь одной торговой марки найдены следы пестицида, в количестве не представляющем опасности для здоровья. Также только в одном образце выявлены несоответствия по массовой доле влаги. Это чревато быстрым переходом мёда к процессу брожения.

Эксперты отметили, что отсутствие общего определения «мёд» в техническом регламенте и ГОСТе позволяет называть мёдом даже глюкозно-фруктозный сироп. В этой ситуации о фальсификации продукта, как считают в Роскачестве, можно говорить, когда находятся несоответствия по нескольким показателям одновременно. Фальсификацией оказалась продукция десяти проверенных торговых марок. У 22 производителей фактические сорта мёда не соответствовали заявленным, что тоже считается видом фальсификации.

Также эксперты пояснили, что в настоящее время нет методики, позволяющей узнать, из какого региона получен мёд. При этом проблема подмены наименования места происхождения товара существует.

Ранее NEWS.ru сообщал, что замруководителя Роскачества Александр Борисов рассказал, как выбрать свежий, непросроченный товар. Он сообщил, что особые риски купить несвежий товар есть при покупке расфасованных продуктов. По словам эксперта, от покупки, которая не вызывает доверия, можно просто отказаться, а можно воспользоваться статьёй 10 Закона «О защите прав потребителей», согласно которой продавец должен предоставить всю информацию о товарах, которая поможет сделать правильный выбор.