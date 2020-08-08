В Роскачестве пояснили, как избежать покупки портящегося товара

https://static.news.ru/photo/71f5164e-d9eb-11ea-9d93-fa163e074e61_660.jpg Фото: LANTYUKHOV SERGEY/NEWS.ru

Замруководителя Роскачества Александр Борисов рассказал, как выбрать свежий, непросроченный товар.

Он сообщил, что особые риски купить несвежий товар есть при покупке расфасованных продуктов.

По словам эксперта, от покупки, которая не вызывает доверия, можно просто отказаться, а можно воспользоваться статьёй 10 Закона «О защите прав потребителей», согласно которой продавец должен предоставить всю информацию о товарах, которая поможет сделать правильный выбор.

Это включает не только информацию на ценнике или в маркировке товара. По запросу потребителя продавец обязан предоставить сертификат или декларацию о соответствии наряду с накладными документами на продукцию, — привели слова Александра Борисова в ПРАЙМ.

Он добавил, что можно проверить срок годности товара по его маркировке. Однако, если в этой информации есть сомнения, то можно свериться с товарной накладной.

Покупатель, обнаруживший товар с истёкшим сроком годности, может сообщить об этом администратору магазина и сделать запись в Книге жалоб. К тому же, крупные сети магазинов имеют отделы по работе с лояльностью потребителей, которые также могут принять жалобу на товар. О просроченном товаре можно сообщить и в органы Роспотребнадзора.

Эти отделы находятся в ведении федеральной структуры сети и не относятся к какому-то конкретному магазину, а значит, как правило, меры, принимаемые этими сотрудниками, максимально эффективные. <...> Товар с истекшим сроком годности — это потенциально небезопасный товар, а значит, у надзорного органа есть полномочия по проведению проверки и применению санкций к недобросовестному продавцу, — резюмировал Александр Борисов.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперт назвал срок годности чая и как его правильно хранить. Он пояснил, что в просроченном листовом чае происходят окислительные процессы, при этом витамины, эфирные масла и аромат пропадают.